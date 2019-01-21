Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета 13:59

с чего всё началось

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

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Происшествия Происшествия Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Происшествия Происшествия BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar планирует запустить на территории России идентификацию пользователей по паспортным данным.

Общество Общество В Темзе обнаружили высокую концентрацию кокаина Стоит сразу сказать, что высокая концентрация кокаина была отмечена в районе Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента.

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Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

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Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.

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Происшествия Происшествия В Каракасе протестующие вступили в столкновения с полицией Участники антиправительственных выступлений в районе Меседорес в Каракасе, столице Венесуэлы, в понедельник вступили в столкновения с полицией.

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