Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета 13:59

с чего всё началось

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Происшествия Происшествия Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех

Происшествия Происшествия Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.

Футбол Футбол Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Технологии Технологии WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз.

Авто Авто Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга

Спорт Спорт ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Авто Авто Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X Продажи нового Geely Emgrand X7 в России начнутся 23 января текущего года. Цены и комплектации будут объявлены в день начала продаж.

Авто Авто Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.

Экономика Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.

Кино Кино Скончался французский актер Франсуа Перро Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.

Происшествия Происшествия Следственный комитет возбудил дело по факту гибели иностранных моряков Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Политика Политика Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Интернет Интернет Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.

Общество Общество Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.

Общество Общество В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора 18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.

Происшествия Происшествия Обстрелявший машину злоумышленник ранил двухлетнюю девочку Полиция ищет стрелка, водителя и пассажиров обстрелянного автомобиля, сообщает РИА Новости.

Общество Общество Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери

Технологии Технологии Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Гаджеты Гаджеты Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Экономика Экономика Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.

Общество Общество Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.

Технологии Технологии Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.

Политика Политика Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.

Авто Авто Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.