Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета 13:59
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.
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«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $453,7 млрд, уменьшившись за прошедший год на $64,4 млрд, или на 12,4%», — говорится в сообщении.RT на русском08:33
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