Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета вчера в 13:59

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.
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Внешний долг России достиг минимума за десять лет

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ЦБ заявил о снижении внешнего долга России в 2018 году до $453,7 млрд

RT на русскомвчера в 08:33

Россия сократила внешние долги до минимума за 10 лет

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Россия сократила свой внешний долг до почти 10-летнего минимума

Эхо Москвывчера в 13:31

Внешний долг РФ в 2018 году снизился на 12,4%

Интерфаксвчера в 08:27
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
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В понедельник, 21 января, в Керенском проливе загорелись суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании Количество жертв происшествия в Керченском проливе возросло до девяти человек, передают "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.
Обновлено вчера в 12:51
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Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

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Число погибших в пожаре на судах в Керченском проливе выросло

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Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.
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В Роскачестве рассказали, как выбрать качественный и вкусный минтай

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусный и полезный минтай, а также – в чем преимущества этой рыбы, говорится в сообщении организации.
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В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Взрыв, по предварительным данным, произошел рано утром во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие" (бывшее отделение "Бинбанка") в Первомайском районе Новосибирска; деньги не похищены, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Число погибших при пожаре на танкерах в Черном море возросло до 11

Число погибших при пожаре на танзанийских газовых танкерах в Черном море возросло до 11 человек, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 13:12
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В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
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«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединиться

Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.
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«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ

Дочернее подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — обжаловало решение Заводского районного суда Грозного, который ранее постановил простить долги за газ на сумму в девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:16
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В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет

Экипаж самолета Boeing 777-200, направлявшийся из Иркутска на тайский остров Пхукет, во время взлета обнаружил неполадки с двигателем, рейс задержан, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутка.
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Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

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Прокуратура разрешила Ozon.ru торговать лекарствами

Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
Обновлено в 00:30
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ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка

В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства Московского индустриального банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.
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Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

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Ночь на 22 января стала самой морозной в Москве с начала года

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