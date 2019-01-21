Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета вчера в 13:59
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.
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Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
Обновлено в 01:15
Происшествия
Девять человек погибли при пожаре на танкерах в Керченском проливе
В понедельник, 21 января, в Керенском проливе загорелись суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании Количество жертв происшествия в Керченском проливе возросло до девяти человек, передают "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
Шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, потому операция по поиску переведена со спасательной в поисковую.
Обновлено в 00:38
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Мария Бутина вышла на связь с родными
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Москве общежитие РГСУ эвакуировали из-за пожара
В общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на севере Москвы произошел пожар.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Число погибших в пожаре на судах в Керченском проливе выросло
В ходе пожара на судах «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 11 человек, судьба девятерых моряков неизвестна, сообщил Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Индонезии произошло второе землетрясение за сутки
Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло 22 января у острова Сумбава, сообщает со ссылкой на Геологическую службы США британское агентство Reuters.
Обновлено в 00:47
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать качественный и вкусный минтай
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусный и полезный минтай, а также – в чем преимущества этой рыбы, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Взрыв, по предварительным данным, произошел рано утром во вторник в помещении с круглосуточным доступом к банкоматам банка "Открытие" (бывшее отделение "Бинбанка") в Первомайском районе Новосибирска; деньги не похищены, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель главка МВД.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Число погибших при пожаре на танкерах в Черном море возросло до 11
Число погибших при пожаре на танзанийских газовых танкерах в Черном море возросло до 11 человек, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Наука
Красноярские ученые научились перерабатывать карасей для космоса
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединиться
Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
«Газпром» начал бороться с Чечней из-за долгов за газ
Дочернее подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз Грозный» — обжаловало решение Заводского районного суда Грозного, который ранее постановил простить долги за газ на сумму в девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет
Экипаж самолета Boeing 777-200, направлявшийся из Иркутска на тайский остров Пхукет, во время взлета обнаружил неполадки с двигателем, рейс задержан, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутка.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт
В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт
Обновлено вчера в 20:17
Интернет
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Американскую корпорацию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование личных данных.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Прокуратура разрешила Ozon.ru торговать лекарствами
Прокуратура Москвы не нашла оснований для блокировки онлайн-ретейлера Ozon.ru, осуществляющего дистанционную продажу безрецептурных лекарств с октября 2018 года.
Обновлено в 00:30
Экономика
ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка
В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства Московского индустриального банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.
Обновлено в 01:37
Авто
Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня
Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено вчера в 18:57
Технологии
Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Ночь на 22 января стала самой морозной в Москве с начала года
Температура воздуха в Москве опустилась до - 15, 7 ° С. Самым холодным днём зимы остаётся 17 декабря, когда столбики термометров опустились до - 15, 9 ° С. Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве во вторник, 22 января, ожидается до - 12 ° С.
Обновлено в 00:48
Технологии
Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram
Lenta.ru пишет, что создатель бота Филипп Кулин выдвинул предположение, что подобным образом Роскомнадзор пытается возобновить активную борьбу с Telegram.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев
Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa Так, 73% опрошенных поддерживают строительство газопровода, а 67% не считают его угрозой.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Военные приступили к спецоперации на завале реки Буреи
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Старт продаж обновленного кроссовера Geely Emgrand X7 состоится в России 23 января.
Обновлено вчера в 11:26
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено вчера в 08:03