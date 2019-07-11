с чего всё началось

Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Здоровье Забайкальским медикам покупают квартиры В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, реализуемого в Забайкальском крае в связи с вхождением региона в Дальневосточный федеральный округ, для медицинских работников края на контрактной основе приобретено уже более 30 квартир.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия Почти 40 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности Самолёт компании Air Canada совершил вынужденную посадку в Гонолулу, после того как 37 пассажиров получили травмы из-за начавшейся турбулентности.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у московского банка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".

Происшествия Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Технологии В работе Twitter зафиксировали сбой О сбоях в работе интернет-сайта "Твиттера" сообщает 71% пользователей. О проблемах в приложении на iOS — 18%, на ОС Android — ещё 10%.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Происшествия Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.

Футбол Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Шинником» «Шинник» подписал контракт с 26-летним полузащитником Вячеславом Зинковым, в минувшем сезоне выступавшим за московскую команду «Велес».

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Политика Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».

Политика Обыски прошли в офисе Зеленского В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Политика Зеленский позвонил Путину по телефону Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.

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Политика В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.