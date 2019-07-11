с чего всё началось

Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.

Гаджеты Xiaomi вскоре выпустит смартфон Mi A3 на чистом Android Ожидается, что в скором времени компания Xiaomi расширит серию смартфонов под управлением Android One, выпустив Mi A3 и Mi A3 Lite.

Происшествия Удар молнии убил женщину в Челябинской области Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой под Саратовом В Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был поставлен 850 жителям, заявили в региональном минздраве.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Экономика Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.

Происшествия Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.

Авто В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.

Общество ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Политика В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.

Политика В Huawei попросили США исключить компанию из черного списка "Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", — приводит слова Лян Хуа телеканал Phoenix.

Происшествия Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.

Происшествия Вооруженную банду похитителей скота задержали в Красноярском крае Подозреваемые были задержаны в городе Назарово (Красноярский край), во время обысков в их квартирах изъято 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья, винтовка, инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений.

Происшествия Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Общество «Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Путешествия Туристов в Крыму предупредили о фальшивых сайтах по бронированию Путешественникам следует быть осторожнее при бронировании номеров гостиниц и пансионатов в Крыму через интернет-сайты, так как они могут стать жертвами мошенников.