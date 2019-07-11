Финансы
Внешний долг России резко вырос за полгодаГазета.Ru вчера в 13:22
Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.RT на русскомвчера в 09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Обновлено вчера в 05:47
Гаджеты
Xiaomi вскоре выпустит смартфон Mi A3 на чистом Android
Ожидается, что в скором времени компания Xiaomi расширит серию смартфонов под управлением Android One, выпустив Mi A3 и Mi A3 Lite.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
Обновлено в 02:59
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
Обновлено в 01:40
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой под Саратовом
В Саратовской области диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» был поставлен 850 жителям, заявили в региональном минздраве.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Законопроект предусматривает расширенные тарифы для разных категорий автомобилей, отмену зависимости мощности транспорта от стоимости ОСАГО и увеличение выплат при ущербе до двух миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию
В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.
Обновлено в 03:14
Авто
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes
Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
В Швеции обвинили Россию в желании захватить Донбасс
Политик обратил внимание на то, что жители ДНР и ЛНР, получив гражданство России, могут сохранить паспорт самопровозглашенных республик и Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
В Huawei попросили США исключить компанию из черного списка
"Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", — приводит слова Лян Хуа телеканал Phoenix.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию
Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Вооруженную банду похитителей скота задержали в Красноярском крае
Подозреваемые были задержаны в городе Назарово (Красноярский край), во время обысков в их квартирах изъято 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья, винтовка, инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Поклонники встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»
Поклонники уверяли, что у большинства осуждающих никогда не будет такой формы.
Обновлено вчера в 13:57
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель, не выходя на лёд
11-летняя фигуристка Вероника Жилина, которая работает под руководством Этери Тутберидзе, выполнила тройной аксель.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено вчера в 13:04
Путешествия
Туристов в Крыму предупредили о фальшивых сайтах по бронированию
Путешественникам следует быть осторожнее при бронировании номеров гостиниц и пансионатов в Крыму через интернет-сайты, так как они могут стать жертвами мошенников.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59