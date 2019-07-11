Финансы
Внешний долг России резко вырос за полгодаГазета.Ru вчера в 13:22
Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.RT на русскомвчера в 09:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
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