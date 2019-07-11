с чего всё началось

Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.

Политика Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Здоровье Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

Происшествия В Сочи погибла 2-летняя девочка, выпав с балкона отеля Как пишут «Кубанские новости», двухлетняя девочка, которая приехала в Сочи из Нижнего Новгорода, выпала с балкона 8-го этажа «Сочи Парк отеля».

Происшествия Россиянка попала в психбольницу на Бали На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.

Политика Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала заявление своего российского коллеги Владимира Путина о нежелании Москвы вводить санкции в отношении Тбилиси.

Финансы Курс рубля к доллару и евро начал снижаться Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг.

Экономика Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Шоу-бизнес Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Политика Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Футбол Полузащитник «Фейенорда» отказался переходить в «Локомотив» Руководство московского «Локомотива» не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейеноорда» Ренато Тапиа, сообщает портал Voetbal International.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Политика Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.