Финансы

Внешний долг России резко вырос за полгодаГазета.Ru вчера в 13:22

Банк России отчитался о том, как Россия наращивает свой внешний долг. На 1 июля 2019 года объем долга составил $482,4 млрд, а с начала года он увеличился на 6,1%, или на $27,7 млрд.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12

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Российская газетавчера в 10:05

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ТАССвчера в 09:17

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:12

Внешний долг России резко вырос за полгода

Газета.Ruвчера в 13:22
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала заявление своего российского коллеги Владимира Путина о нежелании Москвы вводить санкции в отношении Тбилиси.
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Финансы

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Обновлено вчера в 08:59
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Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
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Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

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Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

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