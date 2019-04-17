Экономика

Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможниSeaNews 08:22

По данным Мурманской таможни, в январе-марте 2019 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,8%, составив 1,565 млрд долларов. При этом экспорт в стоимостном выражении снизился на 7,6% и составил порядка 1,47 млрд долларов.
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Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможни

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Интерфакс - Россия08:41

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Политика

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Авто

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В рамкам международного автосалоне состоялась премьера кроссовера Toyota Highlander.
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Гаджеты

«Суперфункция, которая сведет с ума». Глава Redmi подогревает интерес к новому флагману

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен унижать или обижать кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского.
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Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

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Происшествия

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Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Самолет с губернатором Приморья экстренно сел в Красноярске

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Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Ваня Фокин отправится в Челябинск на курс реабилитации

Спасенный из-под завала подъезда в Магнитогорске Ваня Фокин отправится на очередной курс реабилитации в Челябинск.
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Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
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Теннис

Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев разгромил Раду Албота из Молдавии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
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Политика

Путин высказался о своем участии в «нормандской четверке»

Президент России Владимир Путин заявил, что ему "ничего не известно" о своем участии в переговорах в формате "нормандской четверки", передает ТАСС.
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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

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Хоккей

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

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Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
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Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Швейцарии возбуждено уголовное дело против Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против Исмаилова по факту мошенничества.
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Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

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Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
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