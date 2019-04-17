Экономика
Внешнеторговый оборот в регионе Мурманской таможниSeaNews 08:22
По данным Мурманской таможни, в январе-марте 2019 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,8%, составив 1,565 млрд долларов. При этом экспорт в стоимостном выражении снизился на 7,6% и составил порядка 1,47 млрд долларов.
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