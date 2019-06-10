Экономика
Внешнеторговый оборот КНР в январе-мае снизился на 1,6%, до $1,78 трлнПРАЙМ вчера в 23:59
Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2019 года составил 1,78 триллиона долларов, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
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Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
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Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Полковника Захарченко доставили в Пресненский суд Москвы
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Американский режиссер, обладатель премии "Оскар" Стивен Спилберг пишет сценарий "супер страшной истории" для видео-сервиса Quibi.
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Армия и оружие
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Алексей Текслер посетил ракетный центр в Миассе
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Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
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Армия и оружие
ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР
Обновлено в 05:40
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
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Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
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«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»
Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
Обновлено в 03:43
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
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Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
ИА «Ореанда-Новости» В Сочи открылся 30-ый юбилейный фестиваль «Кинотавр».
Обновлено вчера в 13:26
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Обновлено в 02:57
Общество
Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова
В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01