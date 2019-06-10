Экономика

Внешнеторговый оборот КНР в январе-мае снизился на 1,6%, до $1,78 трлнПРАЙМ вчера в 23:59

Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2019 года составил 1,78 триллиона долларов, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
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Внешнеторговый оборот КНР в январе-мае снизился на 1,6%, до $1,78 трлн

ПРАЙМвчера в 23:59
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