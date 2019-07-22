Технологии

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия вчера в 19:27

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
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с чего всё началось

Чей блокчейн: половина цифровых проектов банков уязвима для хакеров

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Эксперты считают, что внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

ФАНвчера в 22:35

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Известиявчера в 19:27

Технология блокчейн оказалась угрозой для безопасности банков

РЕН ТВвчера в 20:39

Специалисты рассказали о рисках внедрения блокчейна в работу банков

RT на русскомвчера в 20:21

Технология блокчейн названа угрозой для банков

News.ru00:27

Эксперты: блокчейн-технологии ставят под угрозу безопасность банков

REGNUM03:43

«Известия»: внедрение в банках технологии блокчейн может угрожать их безопасности

ТАСС04:02
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Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Общество

Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге

Министерство обороны России запустило сайт о Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля 2019 года.
Обновлено в 02:34
Политика

В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания

«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Футбол

Тренер БАТЭ ответил, понравится ли его команде в РПЛ

Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага поделился своим мнением насчет готовности его команды к возможному вступлению в РПЛ.
Обновлено в 04:45
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Экономика

Минтруд назвал размер пособия по безработице на 2020 год

"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной - 1,5 тысячи рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) - 8 тысяч рублей", - гласит документ.
Обновлено 19 июля в 06:25
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 18:43
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Кино

«Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные

Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.
Обновлено в 01:21
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Кино

Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов «Короче»

Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде.
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Технологии

«Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y

Cloud4Y объявила о том, что «Роснефть-лояльность» перенесла свою ИТ-инфраструктуру на облачную платформу Cloud4Y.
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым

Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
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Культура

Зрители VK Fest поделились впечатлениями от шоу Ольги Бузовой

Зрители одного из самых популярных в России open-air мероприятий - VK Fest поделились впечатлениями от шоу Ольги Бузовой.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

75-летняя актриса Инна Чурикова продолжает находиться в НИИ им. Н.Склифосовского на лечении после падения со сцены в театре.
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Здоровье

Лимон благотворно влияет на работу печени

Обновлено в 02:10
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
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