Технологии
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия вчера в 19:27
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
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Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».Известиявчера в 17:02
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"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год: минимальной - 1,5 тысячи рублей; максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) - 8 тысяч рублей", - гласит документ.
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