Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия 19:27
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
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Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду
Национальный экзит-пол опубликовал предварительные данные результатов голосования на внеочередных парламентских выборах на Украине.
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Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
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В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии
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Названо самое полезное мороженое
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян заявила, что именно фруктовое мороженое содержит только натуральные ингредиенты, пишет News.ru.
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Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Футбол
Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко.
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Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено в 06:05
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В Британии чайка похитила чихуахуа
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Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено в 22:39
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
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Компания Google получила патент на гибридный ноутбук
Американская компания Google запатентовала новейший гибридный ноутбук, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
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Наука
Ультразвук позволил лазеру заглянуть внутрь тела
В представленной работе ученые описывают метод получения оптических изображений внутритканевых участков с помощью ультразвука.
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Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля.
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Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
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