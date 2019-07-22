Технологии
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия вчера в 19:27
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
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Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».Известиявчера в 19:27
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Обновлено в 02:27
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Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
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Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
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Обновлено вчера в 12:09
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
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Компания Ferrari думает над расширением своего модельного ряда.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани.
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Сегодня в суде пройдет слушание по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы.В суд Кировского района доставили экс-полицейских, которые стали участниками секс-скандала.
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