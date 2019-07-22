Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».

с чего всё началось

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные по выборам в Верховную раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 39,24% голосов.

Футбол Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».

Происшествия На Кубани четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени В Тюмени объявлено штормовое предупреждение на сегодняшний день, 22 июля. Горожан предупреждают о сильном ухудшении погоды.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Общество В Краснодаре затопило десятки улиц В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.

Культура Что связывало прорицательницу Джуну и певца Игоря Талькова Сегодня принято считать, что Игорь Тальков тоже был в некотором роде предсказателем, во всяком случае – сакральной личностью, так что у них с Джуной наверняка было много общего.

Политика Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду.

Космос Российский робот «Федор» научился разговаривать Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

Здоровье В России стало больше детей с инвалидностью За последние несколько лет число взрослых россиян с инвалидностью уменьшилось, в то время среди детей данный показатель вырос.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.

Здоровье Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Авто Ferrari расширит модельную линейку суперкаров Компания Ferrari думает над расширением своего модельного ряда.

Футбол Зинченко не сдержал слёз после ухода Компани из «Манчестер Сити» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что не сдержал слез после того, как стало известно об уходе из команды защитника Венсана Компани.

Происшествия В Уфе судят участников полицейского секс-скандала Сегодня в суде пройдет слушание по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы.В суд Кировского района доставили экс-полицейских, которые стали участниками секс-скандала.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.