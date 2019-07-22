Технологии

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия вчера в 19:27

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
Известиявчера в 19:27

Подробнее о событии

Специалисты рассказали о рисках внедрения блокчейна в работу банков

RT на русскомвчера в 20:21

«Известия»: внедрение в банках технологии блокчейн может угрожать их безопасности

ТАСС04:02

Технология блокчейн оказалась угрозой для безопасности банков

РЕН ТВвчера в 20:39

Технология блокчейн названа угрозой для банков

News.ru00:27

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Известиявчера в 19:27

Эксперты сообщили об опасности внедрения банками технологии блокчейн

Коммерсантъ04:59

Безопасность банков оказалась под угрозой из-за новой технологии

Lenta.ru06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Путешествия

Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик

Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Обновлено в 09:14
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Происшествия

Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда

Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика

Только восемь избирателей поддержали Савченко на выборах в Раду

Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте.
Обновлено в 04:16
Кино

Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Технологии

Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

Обновлено в 08:38
Общество

В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Ленинградская область обеспечивает себя врачами

Дополнительной мерой поддержки молодых врачей стала именная стипендия, которая была учреждена губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика

Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
Обновлено в 08:49
Футбол

ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно

По информации ESPN, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перейти в один из китайских клубов на правах свободного агента.
Обновлено в 08:41
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин отменил российские санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Политика

Зампред правления Новатэка Джетвей получил российское гражданство

Указом президента России Владимира Путина заместитель председателя правления НОВАТЭКа американец Марк Джетвей получил российское гражданство.
Обновлено в 09:46
Кино

Вышел трейлер драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом

В сети появился первый трейлер предстоящей биографической драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли.
Обновлено в 10:08
Кино

Гильдия актеров США намерена ввести правила съемок постельных сцен

Обновлено в 08:59
Главное