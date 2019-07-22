Технологии
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банковИзвестия вчера в 19:27
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
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Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».Известиявчера в 19:27
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Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
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В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
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Обновлено в 08:42
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Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
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В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков
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Обновлено в 03:40
Здоровье
Ленинградская область обеспечивает себя врачами
Дополнительной мерой поддержки молодых врачей стала именная стипендия, которая была учреждена губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Обновлено в 09:21
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Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Музыка
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
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Обновлено вчера в 12:30
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Обновлено в 05:22
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
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ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в Китай бесплатно
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Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
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Путин отменил российские санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
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Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
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В сети появился первый трейлер предстоящей биографической драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли.
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