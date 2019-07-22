Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».

с чего всё началось

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».

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