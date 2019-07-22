Технологии

Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банковPlanet Today 03:02

Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности. В некоторых случаях речь может идти даже о полной утрате контроля над критически важными элементами информационных систем.
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Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
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