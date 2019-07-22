Технологии
Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банковPlanet Today 03:02
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности. В некоторых случаях речь может идти даже о полной утрате контроля над критически важными элементами информационных систем.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».Известиявчера в 19:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники".
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде
Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 18:51
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в топ-50 самых богатых людей России
Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.
Обновлено в 01:20
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Футбол
Кевин Кураньи: «Жалко, что стадион „Динамо“ не принимал матчи ЧМ»
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Авто
В России подорожали сразу три модели Lexus
Три модели люксового бренда Lexus прибавили в цене.
Обновлено в 02:55
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Общество
Выплаты издержек адвокатам из федерального бюджета станут прозрачными
Счетная палата предлагает обязать суды размещать в открытом доступе в сети Интернет акты на оплату расходов на возмещение судебных издержек за счет средств федерального бюджета.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", - говорится в посте.
Обновлено в 01:27
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено 20 июля в 04:14
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Семья из Кузбасса попросила убежища у Меркель
Обновлено в 03:08
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Обновлено в 01:23
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
У россиян стало больше «свободных денег»
Объем "свободных денег" у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды
Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20