Технологии

Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банковPlanet Today 03:02

Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности. В некоторых случаях речь может идти даже о полной утрате контроля над критически важными элементами информационных систем.
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с чего всё началось

Чей блокчейн: половина цифровых проектов банков уязвима для хакеров

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий».
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Технология блокчейн оказалась угрозой для безопасности банков

РЕН ТВвчера в 20:39

Безопасность банков оказалась под угрозой из-за новой технологии

Lenta.ru06:58
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Зеленский предложил Вакарчуку обсудить партийную коалицию в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский после появления первых результатов экзитполов выступил в предвыборном штабе своей партии "Слуга народа" и заявил, что готов предложить политической силе "Голос" Святослава Вакарчука сотрудничество в Верховной раде.
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Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы

Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.
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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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В Уфе суд по делу об изнасиловании дознавательницы начнется 29 июля

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Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
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