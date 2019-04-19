Экономика

Внедрение биометрии ЦБ повысит качество жизни россиянNews.ru 09:50

Ранее и.о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин рассказал в ходе конференции «Финтех-2019», что регулятор подготовил предложения по расширению перечня финансовых услуг, которые можно получить с помощью удалённой идентификации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Внедрение биометрии ЦБ повысит качество жизни россиян

News.ru09:50

ЦБ намерен внедрить биометрию в госуслуги, медицину и транспорт

ТАСС04:27

Банк России намерен внедрить биометрию в ретейл, транспорт и госуслуги

Банки.ру04:47

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Коммерсантъ04:02

ЦБ: рост сдачи биометрических данных в ЕБС увеличился

Rambler News Service03:52

Биометрию россиян собирают 130 банков и 4,6 тыс. банковских отделений

Вести.Финанс03:48

ЦБ разрешит использовать биометрические данные в ритейле и других отраслях

Интерфакс - Россия04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Добровольческий проект #ДоброВСело стартует в России 20 апреля

Более 50 фельдшерско-акушерских пунктов посетят бригады врачей и волонтеров в первый день всероссийского проекта #ДоброВСело, который стартует 20 апреля.
Обновлено в 07:06
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Футбол

Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:07
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов

Около 70 домов сгорело в восьми населенных пунктах в Забайкалье в результате природных пожаров.
Обновлено в 13:33
Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Космос

В Москве состоялся круглый стол «Космос начинается с земли»

В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Космос начинается с земли».
Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Политика

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное