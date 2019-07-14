Футбол

Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судейВерсия.Инфо 02:15

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Поединок в Тушино стал наглядной агитацией за внедрение системы VAR в матчах РПЛ, которое постоянно откладывается из-за контрактных споров между Ростелекомом и «Матч-ТВ».
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ТАСС08:55

Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судей

Версия.Инфо02:15
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