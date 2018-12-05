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«Внедорожные» Renault Logan и Sandero поступили в продажу
«Внедорожные» Renault Logan и Sandero поступили в продажуРоссийская газета08:40
Первыми на рынок выйдут версии с 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом". Кросс-седан Renault Logan Stepway предлагается по цене от 662 990 рублей, а обновленный Sandero Stepway - от 709 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.
Российская газета08:40
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