Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную системуИзвестия 07:02
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой. Об этом стало известно 29 марта по время онлайн пресс-конференции, проведенной представителями компании.
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Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Ставрополе попавшего на видео с голой женщиной судью лишили статуса
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Спорт
Роднина связала провал мужского фигурного катания в России с Плющенко
Советская фигуристка Ирина Роднина подвела итоги чемпионата мира 2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме, объяснив неудачное выступление российских спортсменов тем, что долгие годы спортивный мир проявлял особый интерес к Евгению Плющенко, «осаживая» других спортсменов.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»
Всего через несколько дней настроение Елизаветы резко изменилось. Она рассказала, что им с Алексеем удалось поговорить по душам.
Обновлено в 03:00
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Обновлено в 05:28
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Общество
Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»
Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Авто
Новый кроссовер Renault для России засекли в Москве
На дорогах Москвы сфотографировали новый кроссовер Renault для российского рынка, который был закутан в плотный камуфляж.
Обновлено в 05:15
Авто
Volvo запускает сервис аренды автомобилей по подписке в России
Volvo Car Russia запускает сервис годовой подписки на аренду автомобиля.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына
50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.
Обновлено в 02:48
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Технологии
Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle
Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.
Обновлено в 01:27
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Авто
Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров
Официальные продажи удлиненного кроссовера Volkswagen T-Cross начнутся в Китае только 11 апреля, но первые «товарные» автомобили уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 04:19
Происшествия
СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings
Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Американские сенаторы предложили наказать Турцию за покупку С-400
Турция не сможет получить истребители, если не откажется от сделки с Россией по покупке систем ПВО С-400 «Фаворит».
Обновлено в 04:07
Экономика
Чистая прибыль Huawei за 2018 год увеличилась на четверть
Согласно отчету, общая выручка компании составила около 721 млрд юаней, что на 19,5% выше, чем в 2017 году.
Обновлено в 08:05