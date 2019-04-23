Общество
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится паркРадио Зенит 12:43
Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин. Сегодня глава государства посетил стройплощадку, где ему и представили макеты парка.
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Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:13
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Игры
Авторы Sea of Thieves показали красочный трейлер сюжетной кампании Shores of Gold
Обновлено в 13:32
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Космос
JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Здоровье
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
Обновлено в 10:55
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Общество
Налоговики разъяснили, нужно ли платить налог на теплицы и парники
Да и налогом парники не облагаются.
Обновлено в 09:15
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Общество
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Авиадебошир, угрожавший стюардессам, оказался психиатром с 15-летним стажем
Авиадебошир Вадим Бондарь, угрожавший стюардессам на рейсе Бангкок - Москва, оказался психиатром с 15-летним стажем, сообщает Пятый канал .
Обновлено в 17:41
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Политика
Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским
Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено в 16:47
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено в 16:14
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Компания MBDA рассказала о создании новых ракет для британских F-35
В марте 2016 года MBDA заключила контракт с Минобороны Великобритании на работы по адаптации ракет семейства SPEAR к размещению во внутреннем отсеке истребителей пятого поколения F-35B, состоящих на вооружении ВВС и ВМС королевства.
Обновлено в 04:44
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43