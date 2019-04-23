Общество

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится паркРадио Зенит 12:43

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин. Сегодня глава государства посетил стройплощадку, где ему и представили макеты парка.
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Хроники несостоявшегося Судебного квартала. Петербуржец 7 лет фотографировал участок «набережной Европы»

Фонтанка.Ру16:31

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новости10:58

Путин одобрил идею создания парковой зоны на месте судебного квартала в Петербурге

78.ru11:31

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Neva.Today10:50

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъ09:53

Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАСС14:24

Вместо Судебного квартала у Биржевого моста появится Арт-парк

Петербургский дневник10:11
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Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Игры

Авторы Sea of Thieves показали красочный трейлер сюжетной кампании Shores of Gold

Обновлено в 13:32
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Космос

JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу

Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Наука

Древние скульпторы знали о магнетизме

Обновлено в 09:40
Здоровье

Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода

Обновлено в 10:55
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Обновлено в 20:26
Шоу-бизнес

Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем

Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Общество

Налоговики разъяснили, нужно ли платить налог на теплицы и парники

Да и налогом парники не облагаются.
Обновлено в 09:15
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Общество

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено в 19:55
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Авиадебошир, угрожавший стюардессам, оказался психиатром с 15-летним стажем

Авиадебошир Вадим Бондарь, угрожавший стюардессам на рейсе Бангкок - Москва, оказался психиатром с 15-летним стажем, сообщает Пятый канал .
Обновлено в 17:41
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Политика

Скабеева объяснила Кравчуку, почему РФ не может начинать диалог с Зеленским

Ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева объяснила бывшему руководителю Украины, почему это невозможно.
Обновлено в 16:47
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено в 16:14
Авто

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах

Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей

Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Компания MBDA рассказала о создании новых ракет для британских F-35

В марте 2016 года MBDA заключила контракт с Минобороны Великобритании на работы по адаптации ракет семейства SPEAR к размещению во внутреннем отсеке истребителей пятого поколения F-35B, состоящих на вооружении ВВС и ВМС королевства.
Обновлено в 04:44
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43
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