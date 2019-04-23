Общество

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится паркРадио Зенит вчера в 12:43

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин. Сегодня глава государства посетил стройплощадку, где ему и представили макеты парка.
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Хроники несостоявшегося Судебного квартала. Петербуржец 7 лет фотографировал участок «набережной Европы»

Фонтанка.Рувчера в 16:31

Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАССвчера в 14:24

Беглов о парке на месте судебного квартала: Его название и вид выберут горожане

78.ruвчера в 13:41

Беглов рассказал, за чей счет в Петербурге появится Арт-парк

Neva.Todayвчера в 14:22

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъвчера в 09:53

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новостивчера в 10:58

Вместо Судебного квартала у Биржевого моста появится Арт-парк

Петербургский дневниквчера в 10:11
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Происшествия

В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Обновлено в 01:11
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали в аэропорту

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» в решающем седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Политика

Владимир Жириновский выступит на митинге памяти жертв геноцида армян

Организаторами акции памяти выступили представители российской общественности и армянской диаспоры.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своем номере для Евровидения

Обновлено вчера в 10:42
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Обновлено вчера в 00:34
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Наука

НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения

В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
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