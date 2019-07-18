Экономика

Вместо пальмового масла власти поддержат производство молокаРоссийская газета 07:50

Пальмовое масло до сих пор облагается льготным НДС наряду с детским питанием и хлебом. Депутаты при поддержке правительства намерены положить этому конец и отменить налоговые льготы для пальмового масла, использование которого снижает качество пищевой продукции.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: пальмовое масло лишат льгот

«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.
Государственная Дума РФвчера в 15:28

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Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Интерфакс00:55

Пальмовое масло могут лишить льгот уже до конца сессии

Государственная Дума РФ07:34

Рынок не ощутит отмены льгот на пальмовое масло, считают в «Союзмолоке»

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Госдума в июле примет закон об отмене льгот по НДС на пальмовое масло

REGNUM06:54

Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока

Российская газета07:50

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

РБКвчера в 16:32

В Госдуму внесут законопроект о снятии с пальмового масла льготного налогового режима

ТАССвчера в 15:36
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
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Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»

Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
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Россиянам показали образец российского электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Происшествия

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
Политика

Путин упростил для украинцев получение гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в упрощенном порядке стать гражданином страны могут не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и те украинцы, которые находятся в России, но проживали на всей территории Донецкой и Луганской области по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно.
Обновлено вчера в 11:30
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Астрахани фигурантам дела об аварийных домах избрали меру пресечения

Напомним, врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал РБК, что задержания чиновников по делам о переселении из аварийного фонда начались после его обращения в Генпрокуратуру.
Обновлено в 08:39
Политика

В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69»

Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:14
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Появились первые эскизы новой «Арены Омск»

Обновлено в 02:38
Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Ликино-Дулево снова бьют экоактивистов: и это делает полиция

Обновлено в 06:07
Происшествия

Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
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Политика

Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Финансы

Общий долг Китая превысил 300% ВВП

В результате общая задолженность превысила $40 трлн, что составляет около 15% от общемирового долга.
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