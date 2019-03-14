Вместо Boeing 737 MAX — российские МС-21?BFM.ru 04:02

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий – к «Аэрофлоту».

с чего всё началось

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