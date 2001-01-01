Футбол

Вместимость стадиона «Краснодар» увеличили до 35 тыс. местЮга.ру вчера в 07:30

Для зрителей на стадионе добавили 709 мест. Общая вместимость трибун превысила 35 тыс. мест — теперь стадион смогут посетить 35 тыс. 59 зрителей, сообщила пресс-служба ФК «Краснодар». Как писали Юга.ру, стадион открыли в октябре 2016 года — на нем сыграли сборные России и Коста-Рики.
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Вместимость «Краснодара» превысила 35 тысяч человек

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