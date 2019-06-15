Футбол
Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и МакелелеSport24.ru вчера в 19:46
Экс-легенды «Челси» Петр Чех, Дидье Дрогба и Клод Макелеле могут вернуться в лондонский клуб вслед за Фрэнком Лэмпардом, сообщает Daily Mail. Ранее стало известно, что «Челси» и «Ювентус» достигли договоренности о переходе нынешнего главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
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Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек
«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон признался, что в подростковом возрасте употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено 13 июня в 01:29
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Умерла старейшая жительница Великобритании, пившая виски каждый день
Гражданка-долгожительница из Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский превращается в своего предшественника Петра Порошенко, что уже видят некоторые украинцы, заявил в эфире телеканала NewsOne глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
Обновлено вчера в 21:47
Единоборства
Соннен проиграл Мачиде и завершил карьеру
Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.
Обновлено 13 июня в 06:53
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Роналду похвастался достижениями за год
Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Зеленский пообещал скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с семьями украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, заявил, что уверен в их скором возвращении на родину, сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:53