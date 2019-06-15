Футбол

Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и МакелелеSport24.ru 19:46

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Экс-легенды «Челси» Петр Чех, Дидье Дрогба и Клод Макелеле могут вернуться в лондонский клуб вслед за Фрэнком Лэмпардом, сообщает Daily Mail. Ранее стало известно, что «Челси» и «Ювентус» достигли договоренности о переходе нынешнего главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.
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Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и Макелеле

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