Футбол

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил КуприяновСпорт-Экспресс 07:16

Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
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«Уфа» объявила об уходе Куприянова с поста старшего тренера команды

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Старший тренер «Уфы» Куприянов покинул команду

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Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

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Спорт день за днемвчера в 12:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
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Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

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В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
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За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
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Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Кино

Почему стоит запретить фильм Лунгина об Афганистане, рассказал сенатор

Обновлено в 14:19
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
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Лукашенко уволил вице-премьера и министра из-за коров

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Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Экономика

Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году

В 2020 году у граждан России появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные.
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«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
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Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий

По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Общество

Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября

Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Здоровье

Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты

Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
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Всё что вы хотели знать про Samsung Galaxy Fold

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Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено в 06:18
Происшествия

Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые

На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
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Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле

Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Происшествия

14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
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Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
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Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

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Жизнь в детдоме обвинили в перепрограммировании генома клеток крови

Современные исследования говорят о том, что важную роль в этом может играть эпигенетическое перепрограммирование, то есть изменение молекул ДНК клеток организма без воздействия на последовательность нуклеотидов в них.
Обновлено в 13:03
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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