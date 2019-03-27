Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил КуприяновСпорт-Экспресс 07:16

Спорт день за днем

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

Культура Мединский вернул народному артисту гитару, на которой тот играл 15 лет Министр культуры России Владимир Мединский в среду передал в дар народному артисту РФ, джазмену Алексею Кузнецову гитару Gibson Super 400.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Общество Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.

Экономика Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году В 2020 году у граждан России появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Наука Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.

Общество Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.

Политика Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Здоровье Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.

Происшествия Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть раненые На западе Стокгольма прогремел взрыв — задеты несколько зданий, как минимум пять человек ранены.

Происшествия В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Политика Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.