Футбол
Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил КуприяновСпорт-Экспресс 07:16
Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
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«Уфа» может расстаться с Кириченко. Сменщик уже общается с генеральным директором
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