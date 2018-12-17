Частные лица в России, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тыс. руб.

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Неквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Лимит на один проект для частных лиц, согласно документу, составит 100 тыс. руб.

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