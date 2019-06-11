Недвижимость
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 08:36
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Автоспорт
Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады
Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.
Обновлено в 11:03
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Происшествия
СК проверит обстоятельства задержания Голунова
Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.
Обновлено в 10:48
Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном
Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Актер Андрей Биланов встретился с двумя своими невестами
Артист все же не теряет надежду устроить свою личную жизнь и заводит романы. В данный момент у Андрея Биланова две невесты.
Обновлено в 09:05
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020
Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ
Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» введут в состав Военно-морского флота России 10 июня.
Обновлено 08 июня в 13:51
Шоу-бизнес
Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову
Марат Башаров винит в разводе экс-супругу Елизавету Шевыркову, родившую ему сына.
Обновлено в 06:36