Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

Футбол Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Политика Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.

Политика Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Политика Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Автоспорт Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия СК проверит обстоятельства задержания Голунова Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.

Наука Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Политика Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Шоу-бизнес Актер Андрей Биланов встретился с двумя своими невестами Артист все же не теряет надежду устроить свою личную жизнь и заводит романы. В данный момент у Андрея Биланова две невесты.

Общество Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Футбол Сборная России сыграет с Кипром в матче отбора Евро-2020 Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.