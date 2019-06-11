Экономика
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
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Происшествия
Суд арестовал на два месяца экс-главу СК по Волгоградской области
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото
Увидев снимки, Спирс вышла на связь с фанатами и предложила им сравнить ее фигуру в видео с фотографией от папарацци, сделанной за день до записи ролика.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста
Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске
В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Культура
На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Политика
Bloomberg: Россия и Китай стремятся контролировать Евразию и Африку
Как сообщает Bloomberg, в настоящее время на фоне сближения России и КНР об этом стоит вспомнить США и их союзникам: Москва и Пекин представляют опасность сами по себе, но, если объединятся - станут глобальной угрозой.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Политика
Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым
Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны
В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Финансы
ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33