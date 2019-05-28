Экономика

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
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Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, кандидат экономических наук.
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