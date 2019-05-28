Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

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