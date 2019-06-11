Недвижимость

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
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Шесть объектов недвижимости могут стать проблемными при переходе на счета эскроу в Москве

ТАСС07:02

Марат Хуснуллин: Количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 50 процентов

Вечерняя Москва05:49

В Москве 6 объектов застройщиков могут стать проблемными из‑за перехода на эскроу‑счета

РИАМО06:45

Около 60% застройщиков в Москве будут достраивать объекты по старым правилам

Вести.Ru04:35

Хуснуллин: число выданных разрешений на строительство увеличилось на 50%

РИА Новости03:58

М.Хуснуллин: Застройщики в Москве не используют 350 млрд руб. в преддверии перехода на эскроу-счета

Агентство Москва04:47

Шесть объектов на 230 тыс кв.м. в Москве могут стать проблемными в связи с переходом на эскроу

Интерфакс04:13
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Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Авто

Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа

Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Футбол

Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов

Обновлено в 12:19
Политика

Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Общество

Дроздов ушел из программы «В мире животных»

Обновлено в 14:24
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Экономика

Темпы роста операций в системе быстрых платежей достигают 20% в неделю

Количество операций через систему быстрых платежей ЦБ РФ с каждой неделей увеличивается на 15−20%.
Обновлено в 11:37
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй

Обновлено в 13:45
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Обновлено в 18:01
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Происшествия

Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Балтийцы демонстрируют натовцам, кто в море хозяин

Под прикрытием звена истребителей Су-27 бомбардировщики выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, после чего успешно уничтожили мишени, изображавшие отряд кораблей условного противника.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Возраст активного дожития

Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Мордовия 24» транслирует легендарный футбольный турнир

Матчи молодёжных сборных проходят на стадионе «Старт» в Саранске. Прямую трансляцию можно ежедневно смотреть на канале «Мордовия 24».
Обновлено в 12:57
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество

Сергей Собянин вручил госнаграды от имени и по поручению президента РФ

Накануне государственного праздника – Дня России, который отмечается 12 июня, — мэр Москвы Сергей Собянин вручил в Белом зале столичной мэрии государственные награды от имени и по поручению президента РФ.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, кандидат экономических наук.
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