Экономика
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за годТАСС 05:02
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве росгвардеец нечаянно высказался о президенте, полиции и вседозволенности
На записи происходит диалог между человеком, которого, по-видимому, заподозрили в торговле, и человеком, одетым в форму росгвардейца, с нашивкой на форме Росгвардия.
Обновлено в 09:27
Политика
Глава МИД Швеции сравнил отношения с Россией с танго
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сравнила отношения страны с Россией с очень драматичным танцем: Стокгольм собирается продолжать поддержку антироссийских санкций Евросоюза, но при этом хочет сохранить контакты с Москвой.
Обновлено в 10:21
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию
Ранее экс-игрок петербургского клуба позвал всех на свой последний вечер Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что он будет делать эвтаназию.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор
Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Политика
Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
Обновлено в 07:49
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:26
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини
45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Общество
Туристам запретили гулять полуголыми в Риме
Обновлено в 07:38
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом в метро Москвы из-за жары
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с жарой в городе усилен контроль за параметрами микроклимата в пассажирских салонах вагонов и на станциях Московского метрополитена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Футбол
В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом
Руководство УЕФА в августе обсудит с представителями Крымского футбольного союза (КФС) вопросы развития детского футбола и подготовки судей на площадке Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:40