Политика

Влияние торговой войны США и Китая на рубль оценили в КремлеГазета.Ru 09:57

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения США пошлин на китайские товары рубль может ослабнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, власти страны готовы к такому сценарию.
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Андрей Белоусов
Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики.
— Андрей БелоусовГазета.Ru 09:57

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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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