Политика
Влияние торговой войны США и Китая на рубль оценили в КремлеГазета.Ru 09:57
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения США пошлин на китайские товары рубль может ослабнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, власти страны готовы к такому сценарию.
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Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики.
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