Влияние торговой войны США и Китая на рубль оценили в КремлеГазета.Ru 09:57

Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики.

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения США пошлин на китайские товары рубль может ослабнуть. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, власти страны готовы к такому сценарию.

Влияние торговой войны США и Китая на рубль оценили в Кремле

Происшествия В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.

Политика В Киеве началось шествие Бессмертного полка В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Происшествия В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР» В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.

Политика Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.

Общество Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол «Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.

Шоу-бизнес Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой Саша Савельева впервые после родов приехала на студию, чтобы начать работу над новым музыкальным материалом.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.

Авто Появились первые изображения универсала Toyota Camry Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.

Политика В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".

Происшествия На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.