Энергетика
Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав РосрезервАМИТЕЛ 10:48
Президент Российского топливного союза направил письмо в ФАС, в которых перечислил меры по стабилизации цен Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша составил список из шести мер, направленных на снижение розничных цен на бензин и дизтопливо на Дальнем Востоке, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.РБКвчера в 03:00
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