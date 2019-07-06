Энергетика

Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав РосрезервАМИТЕЛ вчера в 10:48

Президент Российского топливного союза направил письмо в ФАС, в которых перечислил меры по стабилизации цен Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша составил список из шести мер, направленных на снижение розничных цен на бензин и дизтопливо на Дальнем Востоке, сообщает РБК.
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
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