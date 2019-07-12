Футбол
Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезонаПетербургский дневник вчера в 21:48
В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул. Слова чешского специалиста приводят «Известия».
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Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезона
Петербургский дневниквчера в 21:48
Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет
Sportbox.RUвчера в 18:41
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Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключён от сети
Обновлено в 04:58
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда
Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве.
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Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 04:08
Политика
Кремль прокомментировал возможные санкции США в отношении госдолга РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за обсуждением в США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Авто
Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России
По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Здоровье
Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца
Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Названы три простых способа снизить учащенный пульс без лекарств
Названы три простых способа снизить пульс без лекарств. Учащенные пульс и сердцебиение — распространенный недуг в летнее время.
Обновлено в 04:09
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Экономика
WPP объявила о продаже доли в Kantar инвесткомпании Bain Capital
Британский коммуникационный холдинг WPP объявил о продаже 60% акций исследовательского подразделения Kantar частной инвестиционной компании Bain Capital.
Обновлено в 04:55
Авто
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»
Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера
Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52