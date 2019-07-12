Футбол

Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезонаПетербургский дневник вчера в 21:48

В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул. Слова чешского специалиста приводят «Известия».
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Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезона

Петербургский дневниквчера в 21:48

Петржела назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Sport24.ruвчера в 17:44

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Чемпионатвчера в 18:24

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Sportbox.RUвчера в 18:41

«Зенит» будет главным претендентом на золотые медали

Коммерсантъвчера в 18:31

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Матч ТВвчера в 18:41

Дважды в одну Неву: защитит ли «Зенит» титул чемпиона РПЛ

Известиявчера в 17:00
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Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС отключён от сети

Обновлено в 04:58
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд рассмотрит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит требование Следственного комитета об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 04:08
Политика

Кремль прокомментировал возможные санкции США в отношении госдолга РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за обсуждением в США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Авто

Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Здоровье

Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Наука

Искусственный интеллект победил пятерых чемпионов мира по покеру

Обновлено в 05:38
Здоровье

Названы три простых способа снизить учащенный пульс без лекарств

Названы три простых способа снизить пульс без лекарств. Учащенные пульс и сердцебиение — распространенный недуг в летнее время.
Обновлено в 04:09
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Общество

ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Экономика

WPP объявила о продаже доли в Kantar инвесткомпании Bain Capital

Британский коммуникационный холдинг WPP объявил о продаже 60% акций исследовательского подразделения Kantar частной инвестиционной компании Bain Capital.
Обновлено в 04:55
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено вчера в 06:14
Общество

Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»

Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
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Властимил Петржела
Чешский футболист
Чешский футболист и тренер, игрок сборной Чехословакии, участник чемпионата мира по футболу 1982 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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