Футбол
Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезонаПетербургский дневник вчера в 21:48
В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул. Слова чешского специалиста приводят «Известия».
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Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет
Sportbox.RUвчера в 18:41
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Общество
Жара простоит в Красноярске все выходные
Синоптики прогнозируют жару на выходных в Красноярске.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по погибшим в наводнении. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года
Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено вчера в 14:28
Космос
Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе
Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Наука
Характер занятости российских ученых проанализировали
Более 90% российских ученых заняты полный рабочий день, две трети (65,4%) трудоустроены на постоянный контракт и порядка 60% имеют одно место работы.
Обновлено вчера в 08:21