Футбол

Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезонаПетербургский дневник вчера в 21:48

В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул. Слова чешского специалиста приводят «Известия».
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Петржела назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Sport24.ruвчера в 17:44

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Матч ТВвчера в 18:41

Чемпионат России-2019/20: кто возьмет титул?

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

«Зенит» будет главным претендентом на золотые медали

Коммерсантъвчера в 18:31

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Чемпионатвчера в 18:24

Властимил Петржела назвал фаворитов сезона-2019/20. «Краснодара» среди них нет

Sportbox.RUвчера в 18:41

Дважды в одну Неву: защитит ли «Зенит» титул чемпиона РПЛ

Известиявчера в 17:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Общество

Жара простоит в Красноярске все выходные

Синоптики прогнозируют жару на выходных в Красноярске.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Обновлено вчера в 21:37
Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по погибшим в наводнении. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено вчера в 14:28
Космос

Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе

Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Наука

Характер занятости российских ученых проанализировали

Более 90% российских ученых заняты полный рабочий день, две трети (65,4%) трудоустроены на постоянный контракт и порядка 60% имеют одно место работы.
Обновлено вчера в 08:21
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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