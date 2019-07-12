Футбол
Властимил Петржела назвал «Зенит» одним из главных фаворитов сезонаПетербургский дневник 21:48
В преддверии старта Российской Премьер-Лиге экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о шансах петербургской команды защитить чемпионский титул. Слова чешского специалиста приводят «Известия».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Политика
Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»
Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 08:50
Здоровье
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук поддержала «голый» флешмоб от Наташи Королевой
Одной из первых флешмоб певицы решила поддержать модель Светлана Бондарчук.
Обновлено в 06:40
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
"По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 20:06
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Экономика
Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение
Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено в 17:01
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов
Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову предстоит еще одна операция
Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации
Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено в 14:05
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено в 19:11
Космос
Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований успешного запуска экспедиции «Чандраян-2»
Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований (ISRO) успешной отправки к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2», запланированной на грядущее воскресенье, 14 июля 2019 года.
Обновлено в 10:38
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено в 13:57
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45