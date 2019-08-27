Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

с чего всё началось

На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.

Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД

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