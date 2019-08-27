Общество

РБКРБКВласти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД

На сайте gosuslugi.ru появится отдельный сервис, с помощью которого автомобилисты смогут обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн, без визита в ГИБДД. Об этом РБК сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие.
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с чего всё началось

Спор уместен: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Известиявчера в 15:11

Подробнее о событии

Власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД

РБК03:30

«Письма счастья»: российские автолюбители смогут обжаловать штрафы в Сети

ТК Звездавчера в 17:37

Россиянам разрешат обжаловать штрафы онлайн

Lenta.ruвчера в 20:47

Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги»

Интерфаксвчера в 18:51

«Известия»: Минкомсвязи начнет тестировать сервис по обжалованию штрафов через госуслуги

ТАССвчера в 17:43

В Госдуме оценили идею об обжаловании штрафов за нарушение ПДД онлайн

РИА Новости05:11

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Известиявчера в 15:39
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Космос

Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной

Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.
Российская газета вчера в 09:11
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Здоровье

Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса

Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Политика

Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.
ТАСС 05:28
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Футбол

«Спартак» включился в борьбу за Джованни Симеоне

Bookmaker-ratings.ru 04:07
Политика

Владимир Путин встретился с Радием Хабировым

ПроТуймазы вчера в 13:50
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Экономика

ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский показал игровой шлем на новый сезон

Вести.Ru 05:10
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Армия и оружие

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

Российская газета 04:08
Хоккей

Сушинский: У «Авангарда» есть варианты из Европы и Северной Америки

Клуб имеет несколько вариантов, которые рассматривает каждый день.
Нева Спорт 05:30
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США

Приглашение президенту России Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа на саммит «большой семерки» (G7) пока не поступало.
Известия 04:57
Шоу-бизнес

Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

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Финансы

Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений

Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.
Росбалт 05:32
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика

Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru вчера в 09:13
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Происшествия

ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Здоровье

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Интернет

Instagram создает новый мессенджер

Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Общество

Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

РИА Новости 03:30
Происшествия

Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился

Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Музыка

Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт

Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Политика

Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе

Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
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