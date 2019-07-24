Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.

с чего всё началось

На месте событий работают 11 психологов, которые помогают эвакуировать детей. Губернатор региона Сергей Фургала сообщил, что власти готовят все необходимые документы, сообщает "МИР24". Ночью 23 июля в детском лагере под Хабаровском на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" вспыхнул пожар.

Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара

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