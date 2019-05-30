Финансы
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиямГазета.Ru 17:41
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
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На лечение онкобольных в 2019 году из бюджета выделили более 200 млрд рублей
Парламентская газета11:27
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