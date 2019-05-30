Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсииРИА Новости 16:50

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
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Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии

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