Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы ТурцииГазета.Ru 18:17

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia. Об этом заявил глава правящей на востоке Ливии палаты представителей Агила Салех.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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Армия и оружие

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Обновлено в 18:42
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Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

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Обновлено в 14:14
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

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Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
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Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
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Обновлено в 01:00
Армия и оружие

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Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.
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Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

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Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
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Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
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