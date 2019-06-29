Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы ТурцииГазета.Ru 18:17
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia. Об этом заявил глава правящей на востоке Ливии палаты представителей Агила Салех.
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