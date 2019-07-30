с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости". В список вошли 12 пород, которым свойственна агрессия на генетическом уровне, а также их метисы. Эти собаки могут представлять опасность для людей.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Политика Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

Политика В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста Агент юмориста Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал сообщения о возможном разводе артиста.

Гаджеты Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.

Политика Порошенко заявил, что не намерен прятаться Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.

Авто Производственные мощности Nissan сократят на 10% Японский автопроизводитель планирует сократит производственные мощности на 10% в течении 3 лет в рамках стратегических реформ, призванных создать операционную базу, которая обеспечит устойчивую рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе.

Общество В Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана Шторм «Эрик», зафиксированный в Тихом океане между Мексикой и Гавайскими островами, усилился до урагана.

Общество Паводок размыл дамбу в селе в Бурятии и угрожает домам Паводок размыл защитную дамбу в селе Улекчин Закаменского района Бурятии. Есть угроза жилым домам и социальным объектам.

Происшествия ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.

Происшествия В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Политика Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.

Кино Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.

Армия и оружие Китайский эсминец «Сиань» покинул Петербург В минувшее воскресенье эсминец принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте.

Путешествия Россиян стали хуже обслуживать в Анталье По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.

Политика Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.