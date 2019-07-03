с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ во вторник был размещен на сайте кабмина.

Политика В Совфеде предложили пересмотреть принцип тушения лесных пожаров Ранее во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.

Путешествия Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.

Политика На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

Политика Киев и Москву сравнили на Украине Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.

Политика Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Политика Порошенко отрицает возбуждение против него уголовных дел Бывший украинский президент, руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отрицает факт того, что в отношении него на Украине были открыты уголовные производства.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

Политика Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.

Экономика Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Технологии IPhone с раздутым аккумулятором взорвался в лицо ремонтнику В интернете появилось видео, в котором парень, разбирающий iPhone со вздутой батареей, стал жертвой взрыва.

Общество 1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.