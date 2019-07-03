Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собакТАСС 00:50

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ во вторник был размещен на сайте кабмина.
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с чего всё началось
В перечень
 вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.
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