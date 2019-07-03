Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ во вторник был размещен на сайте кабмина.

Политика Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.

Общество В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.

Политика Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.

Экономика Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).

Культура Более миллиона зрителей посетили «Русские сезоны» в Германии Более четырехсот мероприятий прошло в Германии в рамках "Русских сезонов", их посетили более одного миллиона человек, сообщила во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов" во Франции в следующем году.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Авто Mercedes-AMG выпустит менее шумные автомобили Как сообщил в рамах интервью Motoring глава Mercedes-AMG по планированию продуктов Бастиан Богеншуц, законодательные изменения в Европе повлияли на все рынки.

Кино Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».

Политика Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб».

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Футбол Судье Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки в матче «Зенита» и «Оренбурга» Главному арбитру матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергею Карасеву снижена оценка за две грубые ошибки.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Армия и оружие Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву» "У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Общество Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.

Шоу-бизнес Пожилая жена Гогена Солнцева удивила его появлением в студии Малахова Появление супруги стало неожиданностью для Гогена. Солнцев стал героем выпуска "Прямого эфира" Малахова, вышедшего на "России 1" 30 июля.