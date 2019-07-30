Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ во вторник был размещен на сайте кабмина.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Общество Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Происшествия В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Политика В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.

Происшествия В спецприемнике попросили приостановить арест Навального Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.

Армия и оружие В ДНР задержали пьяных украинских танкистов По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.

Футбол Медведев сравнил Малкома с Мбаппе Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

Футбол Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Политика Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.