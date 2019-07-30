Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собакТАСС 00:50
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Соответствующий документ во вторник был размещен на сайте кабмина.
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Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество
Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове
Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.
Обновлено в 07:32
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Россия поставит ВВС Индии авиационные ракеты стоимостью свыше $200 млн
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 07:21
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В ДНР задержали пьяных украинских танкистов
По словам главы пресс-службы Даниила Безсонова, танкисты были пьяные, а некоторые, возможно, в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 04:24
Футбол
Медведев сравнил Малкома с Мбаппе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
Обновлено в 06:55
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Происшествия
Илье Яшину добавили 10 суток ареста
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07