Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.

с чего всё началось

Пожар произошел в ночь на вторник. В лагере находились 189 детей, в результате ЧП четверо погибли, еще восемь человек пострадали. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов", сгорели 20 из 26 палаток.

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