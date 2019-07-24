Происшествия

Власти уточнили причину пожара в детском лагере под ХабаровскомМосква 24 02:06

Причиной пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили в правительстве региона.
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Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере

Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.
РИА Новости02:06

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