Происшествия
Власти уточнили причину пожара в детском лагере под ХабаровскомМосква 24 02:06
Причиной пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили в правительстве региона.
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Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.РИА Новости02:06
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