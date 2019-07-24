Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.

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Причиной пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили в правительстве региона.

Власти уточнили причину пожара в детском лагере под Хабаровском

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